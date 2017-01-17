ЗМІ: О.Лукашенко назвав Viber білоруською розробкою
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент Білорусії Олександр Лукашенко, виступаючи в Каїрі на відкритті українсько-єгипетського ділового форуму, відзначив високий потенціал білоруських розробок в області високих технологій, підкресливши, що до них відноситься, зокрема, популярний месенджер Viber, повідомляє УНН з посиланням на БелТА.
“Впевнений, що багато хто з вас вже використовує програмне забезпечення наших розробників. Таке, наприклад, як додаток Viber”, — заявив О.Лукашенко.
Зазначтмо, що Viber належить міжнародній компанії Viber Media, чий головний офіс знаходиться в Люксембурзі. Пункти розробки програми розміщені у білоруських Мінську та Бресті, а також в Ізраїлі.