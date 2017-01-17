ЗМІ: О.Лукашенко назвав Viber білоруською розробкою

“Впевнений, що багато хто з вас вже використовує програмне забезпечення наших розробників. Таке, наприклад, як додаток Viber”, — заявив О.Лукашенко.

Зазначтмо, що Viber належить міжнародній компанії Viber Media, чий головний офіс знаходиться в Люксембурзі. Пункти розробки програми розміщені у білоруських Мінську та Бресті, а також в Ізраїлі.