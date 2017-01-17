СМИ: Лукашенко назвал Viber белорусской разработкой
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая в Каире на открытии украинско-египетского делового форума, отметил высокий потенциал белорусских разработок в области высоких технологий, подчеркнув, что к ним относится, в частности, популярный мессенджер Viber, сообщает УНН со ссылкой на БелТА.
"Уверен, что многие из вас уже используют программное обеспечение наших разработчиков. Такое, например, как приложение Viber ", - заявил А.Лукашенко.
Отметим, что Viber принадлежит международной компании Viber Media, чей главный офис находится в Люксембурге. Пункты разработки программы размещены в Минске и Бресте, а также в Израиле.