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ЗМІ: нову політичну декларацію щодо Brexit можуть ухвалити у березні

ЗМІ: нову політичну декларацію щодо Brexit можуть ухвалити у березні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. Спільна політична декларація ЄС та Великої Британією про майбутні відносини з рішенням про спірне питання ірландського кордону, як очікується, буде формально схвалена на саміті ЄС, який пройде 21-22 березня. Про це з посиланням на дипломатів ЄС у четвер повідомило Reuters, передає УНН.

За даними дипломатів, ЄС і Британія рухаються до того, щоб ухвалити окрему юридичну заяву, в якій блок знову підкреслив би тимчасовий характер так званого backstop щодо ірландського кордону в угоді щодо Brexit.

Йдеться про "паралельну декларацію" або "інструмент тлумачення" щодо backstop - своєрідної "страховки", спрямованої на уникнення прикордонного контролю між Ірландією, що входить в ЄС, і Північною Ірландією у складі Сполученого Королівства, після Brexit.

"Ми також розглядаємо оновлення декларації про майбутні відносини ЄС - Велика Британія після Brexit, щоб надати більшого значення "альтернативним домовленостям", яких прагне Британія", - сказав один дипломат ЄС, що має справу з Brexit.

"Але Мей не отримає жодного твердого формулювання до 28 лютого", - додав він.

Другий дипломат, поінформований про переговори Мей та Юнкера, які пройшли напередодні, підтвердив, що ЄС буде лише сигналізувати про такий напрямок руху, перед тим, як британський прем'єр-міністр зіткнеться з черговим "раундом" голосування щодо Brexit у парламенті Великої Британії.

"Парламенту необхідно спочатку чітко вказати, що цей варіант отримає їхню підтримку в формі ратифікації угоди про Brexit. Якщо вони це зроблять, ми відточимо точні формулювання у другий тиждень березня, і вона піде на саміт для схвалення", - зазначив дипломат.

В іншому випадку саміт ЄС, який має відбутися 21-22 березня в Брюсселі, повинен буде погодити відстрочення Brexit для Великої Британії з 29 березня, повідомили джерела.

Пізно ввечері у середу Мей та Юнкер заявили, що провели "конструктивні" переговори у штаб-квартирі ЄС. Вони заявили, що переговорники будуть терміново шукати вихід з ситуації, в якій опинилося питання Brexit, щоб запобігти виходу Великої Британії з блоку 29 березня без плавного перехідного періоду.

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