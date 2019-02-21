СМИ: новую политическую декларацию по Brexit могут принять в марте

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КИЕВ. 21 февраля. УНН. Совместная политическая декларация ЕС и Великобритании о будущих отношениях с решением по спорному вопросу ирландской границы, как ожидается, будет формально одобрена на саммите ЕС, который пройдет 21-22 марта. Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС в четверг сообщило Reuters, передает УНН.

По данным дипломатов, ЕС и Великобритания движутся к тому, чтобы принять отдельное юридическое заявление, в котором блок вновь подчеркнул бы временный характер так называемого backstop по ирландской границе в соглашении по Brexit.

Речь идет о "параллельной декларации" или "инструменте толкования" относительно backstop - своеобразной "страховки", направленной на избежание пограничного контроля между Ирландией, входящей в ЕС, и Северной Ирландией в составе Соединенного Королевства, после Brexit.

"Мы также рассматриваем обновление декларации о будущих отношениях ЕС-Великобритания после Brexit, чтобы придать большее значение "альтернативным договоренностям", к чему стремится Британия", - сказал один дипломат ЕС, имеющий дело с Brexit.

"Но Мэй не получит ни одной твердой формулировки до 28 февраля", - добавил он.

Второй дипломат, информированный о переговорах Мэй и Юнкера, которые прошли накануне, подтвердил, что ЕС будет только сигнализировать о таком направлении движения, перед тем, как британский премьер-министр столкнется с очередным "раундом" голосования по Brexit в парламенте Великобритании.

"Парламент должен сначала четко указать, что этот вариант получит их поддержку в форме ратификации соглашения о Brexit. Если они это сделают, мы отточим точные формулировки во вторую неделю марта, и она пойдет на саммит для одобрения", - отметил дипломат.

В противном случае саммит ЕС, который должен состояться 21-22 марта в Брюсселе, должен будет согласовать отсрочку Brexit для Великобритании с 29 марта, сообщили источники.

Поздно вечером в среду Мэй и Юнкер заявили, что провели "конструктивные" переговоры в штаб-квартире ЕС. Они заявили, что переговорщики будут срочно искать выход из ситуации, в которой оказался вопрос Brexit, чтобы предотвратить выход Великобритании из блока 29 марта без плавного переходного периода.

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