ЗМІ: німецька розвідка стежила за Інтерполом та Європолом
Київ • УНН
КИЇВ. 22 квітня. УНН. За даними німецьких ЗМІ, федеральна розвідслужба Німеччини (BND) з 2000 року шпигувала за десятками офісів Інтерполу по всьому світу, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
За відомостями тижневика Der Spiegel, під наглядом були електронні скриньки, номери телефонів і факсів як штаб-квартири Інтерполу в Ліоні, так і офісів організації в європейських країнах, Росії, США та Латинській Америці.
BND стежила і за Європолом (поліцейська служба ЄС), розташованим в Гаазі, пише Der Spiegel.
У німецькій розвідці відмовилися відповісти на запитання, чи проводилося спостереження за розпорядженням уряду ФРН, відзначає тижневик.
Про оперативні аспекти своєї роботи BND звітує виключно перед урядом і відповідальними комітетами бундестагу, уточнили в розвідслужбі.
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