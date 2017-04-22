СМИ: немецкая разведка следила за Интерполом и Европолом
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. За данными немецких СМИ, федеральная разведслужба Германии (BND) с 2000 года шпионила за десятками офисов Интерпола по всему миру, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
По сведениям еженедельника Der Spiegel, под наблюдением были электронные ящики, номера телефонов и факсов как штаб-квартиры Интерпола в Лионе, так и офисов организации в европейских странах, России, США и Латинской Америке.
BND следила и за Европолом (полицейская служба ЕС), располагающимся в Гааге, пишет Der Spiegel.
В немецкой разведке отказались ответить на вопрос, проводилось ли наблюдение по распоряжению правительства ФРГ, отмечает еженедельник.
Об оперативных аспектах своей работы BND отчитывается исключительно перед правительством и ответственными комитетами бундестага, уточнили в разведслужбе.
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