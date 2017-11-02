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ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО

ЗМІ назвали дистриб'юторів, через яких компанії С.Рибалки торгують з ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. ТОВ "Снек Експорт", яке входить до групи компаній сімейного бізнесу радикала Сергія Рибалки "S.Group", поставляє продукцію на окуповану територію Донбасу за допомогою дистриб'юторських компаній "Мак-інвест" і "Маг Опт Торг". Про це заявив журналіст Денис Казанський у своєму власному блозі на Youtube передає УНН.

"Мак-інвест" - це дистриб'юторська компанія, яка займається торгівлею, оптової дистрибуцією на території ДНР. Саме ця компанія поширює сьогодні продукцію, яка вироблена на заводах пана Рибалки", - розповів Д.Казанскій.

Так само він відзначив, що мова йде про продукцію, яка виготовляється на українських заводах.

"Ми бачимо на пачках, які були куплені в Донецьку, що це виробництво не російської якогось філії, а що ця продукція вироблена в Дніпропетровській області, тобто зовсім поруч з ОРДЛО.

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У всіх великих магазинах, супермаркетах ОРДЛО лежить продукція компанії "Снек-експорт", випущена в Синельниково, Дніпропетровської області. І за датою ця продукції випущена досить нещодавно", - додав журналіст.

За даними Д.Казанского, поширенням продукції "Снек Експорт" на окупованих територіях також займається дистриб'юторська компанія "Маг Опт Торг".

Поки такі люди будуть зацікавлені в тому, щоб проводити такі операції - війна буде тривати. Тому що її вигідно вести. Такі випадки є неприпустимими і повинні жорстко припинятися, при чому припинятися як правоохоронцями, так і виборцями, які повинні розуміти, що голосувати за людей, які підтримують і фінансують війну ні в якому разі не можна", - резюмував Д.Казанський.

Як повідомляв УНН, С.Семенченко не виключив блокади снекової продукції S.Group. Зазначена корпорація випускає насіння "Semki", горішки "Козацька слава", фіcташкі "Мачо", сухарики і чіпси.

Додамо, що СБУ розслідує факти торгівлі компаній корпорації S.Group з ОРДЛО. В рамках кримінального провадження вже були затримані і заарештовані окремі менеджери корпорації.

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