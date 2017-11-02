СМИ назвали дистрибьюторов, через которых компании С.Рыбалки торгуют с ОРДЛО

"Мак-инвест" - это дистрибьюторская компания, которая занимается торговлей, оптовой дистрибуцией на территории ДНР. Именно эта компания распространяет сегодня продукцию, которая произведена на заводах господина Рыбалки", - рассказал Д.Казанский.

Так же он отметил, что речь идет о продукции, которая изготавливается на украинских заводах.

"Мы видим на пачках, которые были куплены в Донецке, что это производство не российского какого-то филиала, а что эта продукция произведена в Днепропетровской области, то есть совсем рядом с ОРДЛО.

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Во всех крупных магазинах, супермаркетах ОРДЛО лежит продукция компании "Снек-експорт", выпущенная в Синельниково, Днепропетровской области. И по дате эта продукции выпущена достаточно недавно", - добавил журналист.

По данным Д.Казанского, распространением продукции "Снэк Экспорт" на оккупированных территориях также занимается дистрибьюторская компания "Маг Опт Торг".

Пока такие люди будут заинтересованы в том, чтобы проводить такие операции - война будет продолжаться. Потому что ее выгодно вести. Такие случаи недопустимы и должны жестко пресекаться, при чем пресекаться как правоохранителями, так и избирателями, которые должны понимать, что голосовать за людей, которые поддерживают и финансируют войну ни в коем случае нельзя", - резюмировал Д. Казанский.

Как сообщал УНН, С.Семенченко не исключил блокады снековой продукции S.Group. Указанная корпорация выпускает семечки "Semki", орешки "Козацька слава", фиcташки "Мачо", сухарики и чипсы.

Добавим, что СБУ расследует факты торговли компаний корпорации S.Group с ОРДЛО. В рамках уголовного производства уже были задержаны и арестованы отдельные менеджеры корпорации.