ЗМІ: на Львівщині розбили пам'ятну табличку польському королю

За повідомленням, невідомі розбили таблицю на наріжному камені майбутнього пам’ятника польському королеві в ніч з 20 на 21 лютого. Факт знищення таблиці підтвердили й представники польської меншини Яворова, завдяки зусиллям якої 19 листопада 2013 року і було прийнято рішення встановити в місті пам’ятник Янові ІІІ Собєському. Триває слідство в цій справі, пише видання.

"Таблицю розбито, а на стіні вивішено величезний плакат у червоно-чорних кольорах з портретом Степана Бандери і написом "В Україні ми будемо вшановувати своїх героїв", - повідомила голова відділу Товариства польської культури Львівщини у Яворові Софія Міхневич.

Наріжний камінь під пам’ятник Собєському був вмурований та посвячений у 2014 році.

С.Міхневич наголосила, що хоча це була ініціатива польських жителів Яворова, її підтримала місцева українська влада. "У нас ніколи не було конфліктів на національному ґрунті", - наголосила вона.

Ян ІІІ Собєський був старостою Яворова, командувачем польсько-українськими силами, який після коронації зробив це місто однією зі своїх резиденцій і там святкував перемогу у Віденській битві з турками 1683 року.

Нагадаємо, у Харкові пам’ятник воякам УПА пофарбували у кольори польського прапора.