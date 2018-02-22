ЗМІ: на Львівщині розбили пам'ятну табличку польському королю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Яворові на Львівщині розбили таблицю на місці майбутнього пам’ятника польському королеві Янові ІІІ Собєському. Про це повідомляє Польске радіо, передає УНН.
За повідомленням, невідомі розбили таблицю на наріжному камені майбутнього пам’ятника польському королеві в ніч з 20 на 21 лютого. Факт знищення таблиці підтвердили й представники польської меншини Яворова, завдяки зусиллям якої 19 листопада 2013 року і було прийнято рішення встановити в місті пам’ятник Янові ІІІ Собєському. Триває слідство в цій справі, пише видання.
"Таблицю розбито, а на стіні вивішено величезний плакат у червоно-чорних кольорах з портретом Степана Бандери і написом "В Україні ми будемо вшановувати своїх героїв", - повідомила голова відділу Товариства польської культури Львівщини у Яворові Софія Міхневич.
Наріжний камінь під пам’ятник Собєському був вмурований та посвячений у 2014 році.
С.Міхневич наголосила, що хоча це була ініціатива польських жителів Яворова, її підтримала місцева українська влада. "У нас ніколи не було конфліктів на національному ґрунті", - наголосила вона.
Ян ІІІ Собєський був старостою Яворова, командувачем польсько-українськими силами, який після коронації зробив це місто однією зі своїх резиденцій і там святкував перемогу у Віденській битві з турками 1683 року.
Нагадаємо, у Харкові пам’ятник воякам УПА пофарбували у кольори польського прапора.