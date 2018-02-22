СМИ: во Львовской области разбили памятную табличку польскому королю
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Яворове во Львовской области разбили таблицу на месте будущего памятника польскому королю Яну III Собескому. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
По сообщению, неизвестные разбили таблицу на краеугольном камне будущего памятника польскому королю в ночь с 20 на 21 февраля. Факт уничтожения таблицы подтвердили и представители польского меньшинства Яворова, благодаря усилиям которого 19 ноября 2013 года и было принято решение установить в городе памятник Яну III Собескому. Продолжается следствие по этому делу, пишет издание.
"Таблица разбита, а на стене вывешен огромный плакат в красно-черных цветах с портретом Степана Бандеры и надписью "В Украине мы будем чествовать своих героев", - сообщила глава отдела Общества польской культуры Львовской области в Яворове София Михневич.
Краеугольный камень под памятник Собескому был вмурован и освячен в 2014 году.
С.Михневич отметила, что хотя это была инициатива польских жителей Яворова, ее поддержала местная украинская власть. "У нас никогда не было конфликтов на национальной почве", - подчеркнула она.
Ян III Собеский был старостой Яворова, командующим польско-украинскими силами, который после коронации сделал этот город одной из своих резиденций и там праздновал победу в Венской битве с турками в 1683 году.
Напомним, в Харькове памятник воинам УПА покрасили в цвета польского флага.