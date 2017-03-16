ЗМІ: на конверті, який вибухнув у паризькому офісі МВФ, були грецькі марки
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Грецькі поштові марки були наклеєні на пакеті із саморобним вибуховим пристроєм, що надійшов до паризького офісу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомляє інформаційний телеканал BFMTV з посиланням на джерело, близьке до розслідування, передає УНН.
Як пише РІА "Новости", президент Франції заявив про подібність інцидентів в офісі МВФ і німецькому Мінфіні. За словами глави держави, міжнародне розслідування встановить, чи є між двома злочинами зв'язок.
У четвер співробітниця секретаріату офісу МВФ в Парижі отримала поранення рук і обличчя, відкривши посилку, що надійшла на адресу представництва. За словами префекта столичної поліції Мішеля Кадо, кустарний вибуховий пристрій був виготовлений за допомогою піротехнічних засобів, життя постраждалої поза небезпекою.
У середу посилка-бомба надійшла в мінфін Німеччини. Поліція оглянула пакет, встановила, що це вибуховий пристрій, евакуювала людей з офісу і вивезла пакет в безпечне місце. За повідомленнями ЗМІ, вибух міг би заподіяти серйозні травми. Відповідальність за відправку посилки взяли на себе грецькі анархісти.