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СМИ: на конверте, который взорвался в парижском офисе МВФ, были греческие марки

СМИ: на конверте, который взорвался в парижском офисе МВФ, были греческие марки

Киев • УНН

 • 11488 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Греческие почтовые марки были наклеены на пакете с самодельным взрывным устройством, который поступил в парижский офис Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает информационный телеканал BFMTV со ссылкой на источник, близкий к расследованию, передает УНН.

Как пишет РИА "Новости", президент Франции заявил о сходстве инцидентов в офисе МВФ и немецком Минфине. По словам главы государства, международное расследование установит, есть ли между двумя преступлениями связь.

В четверг сотрудница секретариата офиса МВФ в Париже получила ранения рук и лица, открыв посылку, поступившую в адрес представительства. По словам префекта столичной полиции Мишеля Кадо, кустарное взрывное устройство было изготовлено с помощью пиротехнических средств, жизнь пострадавшей вне опасности.

В среду посылка-бомба поступила в Минфин Германии. Полиция осмотрела пакет, установила, что это взрывное устройство, эвакуировали людей из офиса и вывезли пакет в безопасное место. По сообщениям СМИ, взрыв мог бы причинить серьезные травмы. Ответственность за отправку посылки взяли на себя греческие анархисты.

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