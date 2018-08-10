ЗМІ: на газосховище на заході Білорусі через НП відправили пожежників
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Надзвичайна подія сталася на Прибузькому газосховищі в Білорусі неподалік від кордону з Польщею. За попередніми даними, стався викид газу. Про це з посиланням на брестського активіста громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрія Шеренду повідомляє Charter97.org, передає УНН.
"Схоже, сталася надзвичайна подія на Прибузькому газосховищі (Каменецький район, Брестська область)", - повідомив активіст.
За попередніми даними, стався викид газу, пише видання.
Стягнуті декілька десятків пожежних машин. У район сховища не пропускають машини, зазначив активіст.
Нагадаємо, Україна і Білорусь демаркують кордон у Чорнобильській зоні.