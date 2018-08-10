СМИ: на газохранилище на западе Беларуси из-за ЧП отправили пожарных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Чрезвычайное происшествие произошло на Прибугском газохранилище в Беларуси неподалеку от границы с Польшей. По предварительным данным, произошел выброс газа. Об этом со ссылкой на брестского активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрея Шеренду сообщает Charter97.org, передает УНН.
"Похоже, произошло ЧП на Прибугском газохранилище (Каменецкий район, Брестская область)", - сообщил активист.
По предварительным данным, произошел выброс газа, пишет издание.
Стянуты несколько десятков пожарных машин. В район хранилища не пропускают машины, отметил активист.
Напомним, Украина и Беларусь демаркируют границу в Чернобыльской зоне.