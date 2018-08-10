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СМИ: на газохранилище на западе Беларуси из-за ЧП отправили пожарных

Киев • УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Чрезвычайное происшествие произошло на Прибугском газохранилище в Беларуси неподалеку от границы с Польшей. По предварительным данным, произошел выброс газа. Об этом со ссылкой на брестского активиста гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрея Шеренду сообщает Charter97.org, передает УНН.

СМИ: на газохранилище на западе Беларуси из-за ЧП отправили пожарных

"Похоже, произошло ЧП на Прибугском газохранилище (Каменецкий район, Брестская область)", - сообщил активист.

По предварительным данным, произошел выброс газа, пишет издание.

Стянуты несколько десятков пожарных машин. В район хранилища не пропускают машины, отметил активист.

Напомним, Украина и Беларусь демаркируют границу в Чернобыльской зоне.

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