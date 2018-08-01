ЗМІ: літак, який зазнав катастрофи у Мексиці експлуатувався вже 10 років
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Літак Embraer 190, що розбився у вівторок в районі аеропорту мексиканського міста Дуранго, знаходився в експлуатації 10 років. Про це повідомила газета El Economista, інформує УНН.
Літак належав мексиканській авіакомпанії Aeromexico, яка придбала його в 2014 році. До цього його власниками були компанії US Airways, якій він був переданий в 2008 році, і Republic Airways.
На борту літака, що впав відразу після злету, перебувала 101 людина: 97 пасажирів і чотири члени екіпажу. За даними влади, ніхто не загинув, десятки людей постраждали, двоє знаходяться в критичному стані.
Повітряне судно виконувало рейс з Дуранго в столицю країни — місто Мехіко. Згідно з попередньою версією, причиною падіння стали складні погодні умови.
Також було опубліковано відео надання допомоги рятувальниками, які першими прибули на місце катастрофи.