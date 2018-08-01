СМИ: самолет, который разбился в Мексике эксплуатировался уже 10 лет

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 31480 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 95840 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121551 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 129239 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 167872 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152877 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140709 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118318 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 9480 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Самолет Embraer 190, разбившейся во вторник в районе аэропорта мексиканского города Дуранго, находился в эксплуатации 10 лет. Об этом сообщила газета El Economista, информирует УНН.

Самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Aeromexico, которая приобрела его в 2014 году. К этому его владельцами были компании US Airways, которой он был передан в 2008 году, и Republic Airways.

На борту самолета, упавшего сразу после взлета, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным властей, никто не погиб, десятки человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии.

Воздушное судно выполняло рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия.

Также было опубликовано видео оказания помощи спасателями, которые первыми прибыли на место катастрофы.

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