СМИ: самолет, который разбился в Мексике эксплуатировался уже 10 лет

Самолет принадлежал мексиканской авиакомпании Aeromexico, которая приобрела его в 2014 году. К этому его владельцами были компании US Airways, которой он был передан в 2008 году, и Republic Airways.

На борту самолета, упавшего сразу после взлета, находился 101 человек: 97 пассажиров и четыре члена экипажа. По данным властей, никто не погиб, десятки человек пострадали, двое находятся в критическом состоянии.

Воздушное судно выполняло рейс из Дуранго в столицу страны — город Мехико. Согласно предварительной версии, причиной падения стали сложные погодные условия.

Также было опубликовано видео оказания помощи спасателями, которые первыми прибыли на место катастрофы.