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ЗМІ: листи з вибухівкою в Афінах були адресовані ЄЦБ та головам ЄСМ і Єврогрупи

ЗМІ: листи з вибухівкою в Афінах були адресовані ЄЦБ та головам ЄСМ і Єврогрупи

Київ • УНН

 • 7898 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Листи з вибуховою сумішшю, виявлені в розподільчому центрі грецької пошти в Афінах, були адресовані в регіональне відділення Європейського центрального банку, а також двом чиновникам, що представляють структури, пов’язані з єврозоною, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Посилки були відправлені у вісім різних країн”, — наводить агентство слова джерела в органах безпеки.

Наголошується, що всі три європейських інститути беруть участь у фінансових програмах допомоги для постраждалої від фінансової кризи Греції.

Як повідомляв УНН, поліція Греції виявила на пошті в Афінах вісім посилок, які можуть містити вибухові речовини. Посилки були адресовані “чиновникам в європейських країнах”.

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