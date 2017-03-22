ЗМІ: листи з вибухівкою в Афінах були адресовані ЄЦБ та головам ЄСМ і Єврогрупи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Листи з вибуховою сумішшю, виявлені в розподільчому центрі грецької пошти в Афінах, були адресовані в регіональне відділення Європейського центрального банку, а також двом чиновникам, що представляють структури, пов’язані з єврозоною, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
“Посилки були відправлені у вісім різних країн”, — наводить агентство слова джерела в органах безпеки.
Наголошується, що всі три європейських інститути беруть участь у фінансових програмах допомоги для постраждалої від фінансової кризи Греції.
Як повідомляв УНН, поліція Греції виявила на пошті в Афінах вісім посилок, які можуть містити вибухові речовини. Посилки були адресовані “чиновникам в європейських країнах”.