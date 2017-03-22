СМИ: письма со взрывчаткой в Афинах были адресованы ЕЦБ и главам ЕСМ и Еврогруппы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Письма с взрывной смесью, обнаруженные в распределительном центре греческой почты в Афинах, были адресованы в региональное отделение Европейского центрального банка, а также двум чиновникам, представляющим структуры, связанные с еврозоной, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
"Посылки были отправлены в восемь разных стран", - приводит агентство слова источника в органах безопасности.
Отмечается, что все три европейских институты участвуют в финансовых программах помощи для пострадавшей от финансового кризиса Греции.
Как сообщал УНН, полиция Греции обнаружила на почте в Афинах восемь посылок , которые могут содержать взрывчатые вещества. Посылки были адресованы "чиновникам в европейских странах".