ЗМІ: курди патрулюють з американськими військовими район Кобані на півночі Сирії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Курдські бійці з формувань “Сил демократичної Сирії” (СДС) створили спільні патрулі з американськими військовими, щоб здійснювати контроль за прикордонним з Туреччиною районом Кобані на півночі Сирії. Про це повідомило в п’ятницю агентство Firat, інформує УНН.

За його інформацією, спільне патрулювання з військовослужбовцями міжнародної коаліції під егідою США почалося також в Телль-Аб’яді на півночі провінції Ракка. Патрулі переміщаються на бронетехніці між населеними пунктами.

На початку тижня обстріли турецькими військами позицій СДС в прикордонних районах на півночі Сирії призвели до втрат в рядах курдів. Загинула також 11-річна дівчинка, яка отримала смертельне поранення в голову. У відповідь на турецькі напади командування СДС оголосило в середу про тимчасове припинення наступу на форпости терористів з угруповання “Ісламська держава” (ІД) в провінції Дейр-ез-Зор. У заяві зазначалося, що курдські бійці повністю припинять воєнні дії на східному фронті проти банд ІД, якщо атаки турецьких військ в Кобані і Телль-Аб’яді триватимуть.

За відомостями телестанції Al-Hadath, цей крок СДС стурбував США, які виступили в ролі посередників і спробували вплинути на Анкару. З турецької сторони поки на цей рахунок ніяких заяв не було.

Як повідомляв УНН, Вашингтон сподівається, що Анкара не візьме курс на вихід з НАТО.

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