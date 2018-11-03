ЗМІ: курди патрулюють з американськими військовими район Кобані на півночі Сирії

За його інформацією, спільне патрулювання з військовослужбовцями міжнародної коаліції під егідою США почалося також в Телль-Аб’яді на півночі провінції Ракка. Патрулі переміщаються на бронетехніці між населеними пунктами.

На початку тижня обстріли турецькими військами позицій СДС в прикордонних районах на півночі Сирії призвели до втрат в рядах курдів. Загинула також 11-річна дівчинка, яка отримала смертельне поранення в голову. У відповідь на турецькі напади командування СДС оголосило в середу про тимчасове припинення наступу на форпости терористів з угруповання “Ісламська держава” (ІД) в провінції Дейр-ез-Зор. У заяві зазначалося, що курдські бійці повністю припинять воєнні дії на східному фронті проти банд ІД, якщо атаки турецьких військ в Кобані і Телль-Аб’яді триватимуть.

За відомостями телестанції Al-Hadath, цей крок СДС стурбував США, які виступили в ролі посередників і спробували вплинути на Анкару. З турецької сторони поки на цей рахунок ніяких заяв не було.

Як повідомляв УНН, Вашингтон сподівається, що Анкара не візьме курс на вихід з НАТО.