СМИ: курды патрулируют с американскими военными район Кобани на севере Сирии

По его информации, совместное патрулирование с военнослужащими международной коалиции под эгидой США началось также в Телль-Абъяде на севере провинции Ракка. Патрули перемещаются на бронетехнике между населенными пунктами.

В начале недели обстрелы турецкими войсками позиций СДС в пограничных районах на севере Сирии привели к потерям в рядах курдов. Погибла также 11-летняя девочка, получившая смертельное ранение в голову. В ответ на турецкие нападения командование СДС объявило в среду о временном прекращении наступления на форпосты террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ) в провинции Дейр-эз-Зор. В заявлении указывалось, что курдские бойцы полностью прекратят военные действия на восточном фронте против банд ИГ, если атаки турецких войск в Кобани и Телль-Абъяде будут продолжаться.

По сведениям телестанции Al-Hadath, этот шаг СДС обеспокоил США, которые выступили в роли посредников и попытались повлиять на Анкару. С турецкой стороны пока на этот счет никаких заявлений не последовало.

Как сообщал УНН, Вашингтон надеется, что Анкара не возьмет курс на выход из НАТО.