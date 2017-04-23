ЗМІ: Е.Макрон і М.Ле Пен виходять у другий тур виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Еммануель Макрон і Марін Ле Пен виходять у другий тур президентських виборів у Франції, така оцінка з’явилася на телеканалі France 2, передає УНН.
За даними каналу, Е.Макрон набрав 23,7% голосів виборців, а М.Ле Пен — 21,7%.
Третє місце розділили лідер руху “Нескоренна Франція” Жан-Люк Меланшон і екс-прем’єр Франції Франсуа Фійон, отримали по 19,5%, передає телеканал.
Як повідомляв УНН, явка виборців на президентських виборах у Франції станом на 17:00 (18:00 за Києвом) становить 69,42 %. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ країни.