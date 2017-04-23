СМИ: Е.Макрон и М.Ле Пен выходят во второй тур выборов

По данным канала, Е.Макрон набрал 23,7% голосов избирателей, а М.Ле Пен — 21,7%.

Третье место разделили лидер движения “Непокоренная Франция” Жан-Люк Меланшон и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, получили по 19,5%, передает телеканал.

Как сообщал УНН, явка избирателей на президентских выборах во Франции состоянию на 17:00 (18:00 по Киеву) составляет 69,42% . Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.