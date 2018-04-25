ЗМІ: двоє поліцейських загинули і понад 100 постраждали в ході заворушень в Нікарагуа
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Двоє співробітників поліції Нікарагуа загинули і 121 отримали поранення в ході безладів і акцій протесту в країні на минулому тижні. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцевий телеканал Canal 4.
Список убитих і поранених правоохоронців відомство передало архієпископу Манагуа Леопольду Бренесу.
Згідно з даними поліції, стан одного постраждалого співробітника оцінюється як дуже важкий.
Акції протесту проходять в Нікарагуа з минулої середи, приводом для них стала реформа соціального страхування. Згідно з даними національного Центру з прав людини, жертвами насильства в ході маніфестацій стали не менше 25 осіб.
Як повідомляв УНН, поліція Нікарагуа повідомила про звільнення всіх затриманих на акціях протесту.