СМИ: двое полицейских погибли и более 100 пострадали в ходе беспорядков в Никарагуа
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Двое сотрудников полиции Никарагуа погибли и 121 получили ранения в ходе беспорядков и акций протеста в стране на прошлой неделе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местный телеканал Canal 4.
Список убитых и раненых правоохранителей ведомство передало архиепископу Манагуа Леопольду Бренесу.
Согласно данным полиции, состояние одного пострадавшего сотрудника оценивается как очень тяжелое.
Акции протеста проходят в Никарагуа с прошлой среды, поводом для них стала реформа социального страхования. Согласно данным национального Центра по правам человека, жертвами насилия в ходе манифестаций стали не менее 25 человек.
Как сообщал УНН, полиция Никарагуа сообщила об освобождении всех задержанных на акциях протеста.