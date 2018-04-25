СМИ: двое полицейских погибли и более 100 пострадали в ходе беспорядков в Никарагуа

Список убитых и раненых правоохранителей ведомство передало архиепископу Манагуа Леопольду Бренесу.

Согласно данным полиции, состояние одного пострадавшего сотрудника оценивается как очень тяжелое.

Акции протеста проходят в Никарагуа с прошлой среды, поводом для них стала реформа социального страхования. Согласно данным национального Центра по правам человека, жертвами насилия в ходе манифестаций стали не менее 25 человек.

Как сообщал УНН, полиция Никарагуа сообщила об освобождении всех задержанных на акциях протеста.