ЗМІ: два палестинці убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази

За їхньою інформацією, “палестинський юнак був убитий поліцейськими, які відкрили вогонь по групі демонстрантів біля міста Рафах”. Раніше повідомлялося, що інший палестинець, 13-річний підліток помер від вогнепального поранення в голову, отриманого в сутичках з ізраїльтянами на схід від населеного пункту Хан-Юніс.

Крім того, за останніми даними, поранення отримали більше 300 жителів Гази, що беруть участь в маніфестаціях в прикордонних районах. Серед них — три санітари, які надавали допомогу постраждалим в місцях найбільш запеклих сутичок. Вказується, що три людини доставлені в місцеві госпіталі у важкому стані.

Як повідомляв УНН, Ізраїль і сектор Газа обмінялися обстрілами.