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ЗМІ: два палестинці убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази

ЗМІ: два палестинці убиті ізраїльськими військовими на кордоні сектора Гази

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Два палестинця були вбиті в п’ятницю в ході зіткнень арабської молоді з ізраїльськими військовими і поліцією в прикордонній зоні блокованого сектора Гази. Про це повідомило агентство WAFA з посиланням на джерела, інформує УНН.

За їхньою інформацією, “палестинський юнак був убитий поліцейськими, які відкрили вогонь по групі демонстрантів біля міста Рафах”. Раніше повідомлялося, що інший палестинець, 13-річний підліток помер від вогнепального поранення в голову, отриманого в сутичках з ізраїльтянами на схід від населеного пункту Хан-Юніс.

Крім того, за останніми даними, поранення отримали більше 300 жителів Гази, що беруть участь в маніфестаціях в прикордонних районах. Серед них — три санітари, які надавали допомогу постраждалим в місцях найбільш запеклих сутичок. Вказується, що три людини доставлені в місцеві госпіталі у важкому стані.

Як повідомляв УНН, Ізраїль і сектор Газа обмінялися обстрілами.

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