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ЗМІ дізналися про спроби Ірану завдати мінімум шкоди ракетними ударами

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. Іранський ракетний удар по базах в Іраку, де знаходилися американські військовослужбовці, був спеціально організований таким чином, щоб втрати були мінімальні, повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела серед високопоставлених американських чиновників, передає УНН.

Це дозволило Ірану “зберегти обличчя”, а обидва боки конфлікту — уникнути ситуації на межі війни, пише видання. За інформацією газети, Білий дім готувався до військової відповіді Тегерана ще з ранку вівторка, 7 січня (ракетні удари були нанесені 8 січня). До середини дня, завдяки даним від розвідки і влади Іраку, чиновники США знали, що Іран має намір атакувати об’єкти, де присутні американські військові, але не знали, які саме.

У підсумку Вашингтон зміг забезпечити безпеку своїх військових, зокрема, наказавши їм сховатися в бункерах, де вони перебували ще кілька годин після удару. “Це не удача, що нікого не було вбито. Удача завжди грає роль, але (в цій ситуації) військові командири на місцях прийняли правильні рішення і отримали хороший результат”, — цитує видання високопоставленого військового.

CNN з посиланням на декілька джерел в адміністрації Дональда Трампа також повідомляв, що у Білого дому є версія про свідомо обережний удар Ірану. Як відзначали співрозмовники каналу, Тегеран міг би направити свої ракети в райони, де знаходяться більше американців, які менш захищені, але не зробив цього.

Додамо, що влада Іраку заздалегідь попередила США про те, які бази обстрілюватиме Іран.

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