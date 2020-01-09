СМИ узнали о попытках Ирана нанести минимум вреда при ракетных ударах

Это позволило Ирану “сохранить лицо”, а обеим сторонам конфликта — избежать ситуации на грани войны, пишет издание. По информации газеты, Белый дом готовился к военному ответу Тегерана еще с утра вторника, 7 января (ракетные удары были нанесены 8 января). К середине дня, благодаря данным от разведки и властей Ирака, чиновники США знали, что Иран собирается атаковать объекты, где присутствуют американские военные, но не знали, какие конкретно.

В итоге Вашингтон смог обеспечить безопасность своих военных, в частности, приказав им укрыться в бункерах, где они находились еще несколько часов после удара. “Это не удача, что никто не было убит. Удача всегда играет роль, но (в этой ситуации) военные командиры на местах приняли правильные решения и получили хороший результат”, — цитирует издание высокопоставленного военного.

CNN со ссылкой на несколько источников в администрации Дональда Трампа также сообщал, что у Белого дома есть версия о намеренно осторожном ударе Ирана. Как отмечали собеседники канала, Тегеран мог бы направить свои ракеты в районы, где находятся больше американцев, которые менее защищены, но не сделал этого.

Добавим, что власти Ирака заранее предупредила США о том, какие базы обстреливать Иран.