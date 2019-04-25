ЗМІ дізналися про припинення експорту нафти з Росії ще по одному маршруту

КИЇВ. 26 квітня. УНН. У російському порту Усть-Луга на Балтиці зупинено відвантаження сирої нафти марки Urals. Про це з посиланням на сім джерел в галузі повідомляє російськомовна редакція Reuters. При цьому в публікації агентства англійською мовою вказується, що про це розповіли тільки чотири співрозмовника. Також про це говорить неназване джерело Bloomberg, повідомляє УНН.