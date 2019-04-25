ЗМІ дізналися про припинення експорту нафти з Росії ще по одному маршруту

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. У російському порту Усть-Луга на Балтиці зупинено відвантаження сирої нафти марки Urals. Про це з посиланням на сім джерел в галузі повідомляє російськомовна редакція Reuters. При цьому в публікації агентства англійською мовою вказується, що про це розповіли тільки чотири співрозмовника. Також про це говорить неназване джерело Bloomberg, повідомляє УНН.

Покупці, відзначається в англомовній статті, відмовилися завантажувати нафту з неприпустимо високими показниками вмісту органічного хлориду. “Покупець (в Усть-Лузі) відмовився від відвантаження партії в третій декаді через якість”, — сказав у свою чергу трейдер на ринку Urals російськомовній редакції агентства. Його слова підтвердили ще двоє співрозмовників Reuters.

Також, нагадав Reuters, приймати Urals не хочуть покупці трубопроводом “Дружба”. Так, імпорт по цьому напряму через проблеми з якістю тимчасово призупинили, в тому числі, Німеччина, Польща і Словаччина. Російськомовна редакція агентства з посиланням на два джерела пише, що до них також приєдналася Чехія. Однак представник польської PKN Orlen, власника НПЗ Czeska Rafinerska, зауважує Reuters, 25 квітня заявив, що чеські заводи продовжують приймати нафту і оцінюють її якість як “добру”.

Подібний крок з боку західних держав, зауважує агентство, перекриває основний маршрут постачань для польських нафтопереробних заводів, що належать PKN Orlen і Grupa Lotos, а також для заводів в Німеччині, що належать Total, Shell, Eni і “Роснефти”.

Три неназваних трейдера в бесіді з Reuters відзначали: припинення імпорту трубопроводом “Дружба” може привести до подачі західними покупцями судових позовів проти російських постачальників, які, в свою чергу, зажадають компенсацію від російської “Транснафти”.

Варто додати, що Укртранснафта призупинила роботу нафтопроводу “Дружба”.

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