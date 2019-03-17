ЗМІ дізналися про плани Японії створити ракету з дальністю дії 400 км
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Міністерство оборони Японії вирішило приступити до створення крилатої ракети великої дальності дії, призначеної для запуску поза зоною ураження ППО передбачуваного супротивника. Як повідомила газета Yomiuri Shimbun, це буде перша подібна розробка в країні, передає УНН.
Йдеться про ракету повітряного базування, за допомогою якої можна атакувати ворожі кораблі в разі безпосередньої загрози території Японії. Вона буде створена на базі надзвукової крилатої ракети ASM3, розробка якої завершилася в 2017 році. Її швидкість дорівнює трьом числам Маха, а радіус дії складає близько 200 км.
Однак її ефективність була поставлена під сумнів у тому числі через зростаючі оборонні можливості Китаю. У зв’язку з цим вона не потрапила в план закупівель для потреб Сил самооборони Японії на 2018 і 2019 рік. Японське оборонне відомство розраховує поліпшити швидкісні характеристики цієї ракети, а також збільшити дальність в два рази. Кошти на розробку, як очікується, будуть закладені в бюджет на 2020 рік.
Прийняття на озброєння таких ракет, що володіють атакуючим потенціалом, може не відповідати “мирній” конституції країни. Однак японський уряд останнім часом дотримується думки, що володіння подібного роду наступальними озброєннями не суперечить положенням основного закону, якщо пов’язане з самообороною. Крім того, пункт про розвиток крилатих ракет власної розробки був включений в новий план оборонної політики Японії, схвалений в кінці 2018 року.
Як повідомляв УНН, Токіо має намір створити ударні літаки електронної війни.