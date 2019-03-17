СМИ узнали о планах Японии создать ракету с дальностью действия 400 км

Речь идет о ракете воздушного базирования, с помощью которой можно атаковать вражеские корабли в случае непосредственной угрозы территории Японии. Она будет создана на базе сверхзвуковой крылатой ракеты ASM3, разработка которой завершилась в 2017 году. Ее скорость равна трем числам Маха, а радиус действия составляет порядка 200 км.

Однако ее эффективность была поставлена под сомнение в том числе из-за растущих оборонных возможностей Китая. В связи с этим она не попала в план закупок для нужд Сил самообороны Японии на 2018 и 2019 год. Японское оборонное ведомство рассчитывает улучшить скоростные характеристики этой ракеты, а также увеличить дальность в два раза. Средства на разработку, как ожидается, будут заложены в бюджет на 2020 год.

Принятие на вооружение таких ракет, обладающих атакующим потенциалом, может не соответствовать “мирной” конституции страны. Однако японское правительство в последнее время придерживается мнения, что обладание подобного рода наступательными вооружениями не противоречит положениям основного закона, если связано с самообороной. Кроме того, пункт о развитии крылатых ракет собственной разработки был включен в новый план оборонной политики Японии, одобренный в конце 2018 года.

Как сообщал УНН, Токио намерено создать ударные самолеты электронной войны.