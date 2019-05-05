ЗМІ навели деталі смерті людей від бубонної чуми у Монголії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Влада Монголії підтвердила смерть подружжя від бубонної чуми, повідомляє “Настоящее время” (проект Радіо Свобода за участі “Голосу Америки”), а також видання Siberian Times, наводячи деталі інциденту, інформує УНН.
За даними Siberian Times, в провінції Баян-Улгий на заході Монголії 38-річний чоловік полював на бабаків. Він і його дружина з’їли м’ясо тварини, яка, ймовірно, була переносником бубонної чуми.
У прямому або непрямому контакті з померлими були 158 осіб. Всі вони перебувають під наглядом. Серед них — щонайменше 17 туристів з Росії. В інтернеті публікують фотографії того, як фахівці в захисному одязі перевіряють пасажирів рейсу, який прибув до столиці Монголії Улан-Батор з регіону.
Посольство РФ у Монголії повідомило, що у російських туристів немає проблем зі здоров’ям.
Влада провінції Баян-Улгий оголосила карантин, який триватиме із 30 квітня до 6 травня. Про інших заражених поки не повідомляється.
Раніше стало відомо, що у Монголії через спалах чуми ввели карантин.