У Монголії через спалах чуми ввели карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На заході Монголії після виявлення двох випадків чуми оголосили карантин. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне агентство ТАСС .
Так, в посольстві РФ агентству повідомили, що через виявлення чуми влади Монголії оголосили карантин у провінції Баян-Улгій на заході країни. Він триватиме з 30 квітня по 6 травня.
Крім того, через карантин 17 громадян Російської Федерації не можуть покинути територію Монголії.
Відзначається, що раніше в провінції Баян-Улгій двоє місцевих жителів померли через зараження чумою, після того як з'їли м'ясо дикої тварини.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий випадок АЧС.