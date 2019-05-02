В Украине зафиксирован новый случай АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали новый случай заболевания африканской чумой свиней (АЧС) в Винницкой области. Об этом сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, передает УНН.
Случай АЧС было зафиксировано 10 апреля во ООО "Буша", расположенного в селе Буша Ямпольского района.
Диагноз АЧС было подтверждено лабораторными исследованиями.
"В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущения распространения возбудителя АЧС", - уточнили контролеры.
Напомним, как писал УНН, в Украине на фоне АЧС подорожала свинина.
По словам депутата Сергея Тригубенко, за мясо свиней украинцы платят уже больше, чем жители ЕС.