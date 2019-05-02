В Україні зафіксовано новий випадок АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Фахівці ветеринарної медицини України зареєстрували новий випадок захворювання на африканську чуму свиней (АЧС) у Вінницькій області. Про це повідомляє Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, передає УНН.
Випадок АЧС було зафіксовано 10 квітня у ТОВ “Буша”, що розташоване в селі Буша Ямпільського району.
Діагноз АЧС було підтверджено лабораторними дослідженнями.
“В осередку захворювання проводяться заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника АЧС”, — уточнили контролери.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні на тлі АЧС подорожчала свинина.
За словами депутата Сергія Тригубенка, за м’ясо свиней українці платять вже більше, ніж жителі ЄС.