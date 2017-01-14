ЗМІ: демократам не дають квитки на захід інавгурації Д.Трампа
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. У Демократичній партії США розповіли про проблеми, які виникли при отриманні квитків на урочистості з нагоди інавгурації обраного президента США Дональда Трампа, передає УНН з посиланням на Politico.
Члени Республіканської партії отримують квитки “автоматично”, в той час як демократи змушені робити запит для запрошень, навіть і це не гарантує демократам їх отримання.
“Це не тільки несправедливо, але це ще й збільшує прірву між нашими партіями і підтверджує, що з нами не рахуються”, — вважає Кім Фуллер, що займається організацією присутності на інавгурації члена палати представників Грегорі Міксу.
У свою чергу два представника партії вважають, що проблема, скоріш за все, пов’язана з комітету неорганізованість, який займається церемонією інавгурації, а не з упередженістю.