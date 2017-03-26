ЗМІ: Д.Трамп виставив А.Меркель рахунок на 375 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп вручив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель під час нещодавньої зустрічі з нею в Білому домі рахунок на суму 375 мільярдів доларів. Про це повідомила лондонська газета Sunday Times з посиланням на джерело в уряді ФРН, передає УНН.
За інформацією видання, один з німецьких міністрів охарактеризував переговори між лідерами двох країн як “обурливі”.
“Загальна ідея, що стоїть за висуненням подібних вимог, полягає в тому, щоб залякати іншу сторону, однак канцлер прийняла це зі спокоєм і не стала відповідати на подібні провокації”, — наводить газета слова міністра, чиє ім’я не згадується.
Також у повідомленні зазначається, що зазначену суму Берлін заборгував НАТО за заходи, які проводились альянсом для оборони Німеччини.