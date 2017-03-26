СМИ: Д.Трамп выставил Меркель счет на 375 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп вручил канцлеру Германии Ангеле Меркель во время недавней встречи с ней в Белом доме счет на сумму 375 000 000 000 долларов. Об этом сообщила лондонская газета Sunday Times со ссылкой на источник в правительстве ФРГ, передает УНН.
По информации издания, один из немецких министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные".
"Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", - приводит газета слова министра, чье имя не упоминается.
Также в сообщении отмечается, что указанную сумму Берлин задолжал НАТО за меры, которые проводились альянсом для обороны Германии.