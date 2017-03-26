СМИ: Д.Трамп выставил Меркель счет на 375 млрд долларов

По информации издания, один из немецких министров охарактеризовал переговоры между лидерами двух стран как "возмутительные".

"Общая идея, стоящая за выдвижением подобных требований, заключается в том, чтобы запугать другую сторону, однако канцлер приняла это со спокойствием и не стала отвечать на подобные провокации", - приводит газета слова министра, чье имя не упоминается.

Также в сообщении отмечается, что указанную сумму Берлин задолжал НАТО за меры, которые проводились альянсом для обороны Германии.