ЗМІ: Д.Трамп цього тижня підпише указ, що відміняє директиви Б.Обами в області клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір вже цього тижня підписати виконавчий указ, що скасовує введені Бараком Обамою директиви, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. Про це заявив у неділю в інтерв’ю телекомпанії ABC керівник федерального Агентства з охорони навколишнього середовища Скотт Прюїт, передає УНН.
За його словами, Д.Трамп підпише указ найближчого вівторка. Він, зокрема, скасує введені Б.Обамою директиви, які наклали обмеження на викиди в атмосферу вуглецю для працюючих на вугільному паливі електростанцій.
Варто зазначити, що нові правила були введені екс-президентом у 2015 році, проте згодом федеральний суд призупинив їх дію на час розгляду скарг, які надійшли від влади ряду штатів, найбільш залежних від вугільної промисловості, а також від більш 100 компаній, зайнятих у цьому секторі.