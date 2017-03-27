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ЗМІ: Д.Трамп цього тижня підпише указ, що відміняє директиви Б.Обами в області клімату

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп має намір вже цього тижня підписати виконавчий указ, що скасовує введені Бараком Обамою директиви, спрямовані на боротьбу зі зміною клімату. Про це заявив у неділю в інтерв’ю телекомпанії ABC керівник федерального Агентства з охорони навколишнього середовища Скотт Прюїт, передає УНН.

За його словами, Д.Трамп підпише указ найближчого вівторка. Він, зокрема, скасує введені Б.Обамою директиви, які наклали обмеження на викиди в атмосферу вуглецю для працюючих на вугільному паливі електростанцій.

Варто зазначити, що нові правила були введені екс-президентом у 2015 році, проте згодом федеральний суд призупинив їх дію на час розгляду скарг, які надійшли від влади ряду штатів, найбільш залежних від вугільної промисловості, а також від більш 100 компаній, зайнятих у цьому секторі.

 

 

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