СМИ: Д.Трамп на этой неделе подпишет указ, отменяющий директивы Обамы в области климата

По его словам, Д.Трамп подпишет указ в ближайший вторник. Он, в частности, отменит введенные Обамой директивы, которые наложили ограничения на выбросы в атмосферу углерода для работающих на угольном топливе электростанций.

Стоит отметить, что новые правила были введены экс-президентом в 2015 году, однако впоследствии федеральный суд приостановил их действие на время рассмотрения жалоб, поступивших от власти ряда штатов, наиболее зависимых от угольной промышленности, а также от более 100 компаний, занятых в этом секторе.