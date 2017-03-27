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СМИ: Д.Трамп на этой неделе подпишет указ, отменяющий директивы Обамы в области климата

Киев • УНН

 • 10258 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп намерен уже на этой неделе подписать исполнительный указ, отменяющий введенные Бараком Обамой директивы, направленные на борьбу с изменением климата. Об этом заявил в воскресенье в интервью телекомпании ABC руководитель федерального Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюит, передает УНН.

По его словам, Д.Трамп подпишет указ в ближайший вторник. Он, в частности, отменит введенные Обамой директивы, которые наложили ограничения на выбросы в атмосферу углерода для работающих на угольном топливе электростанций.

Стоит отметить, что новые правила были введены экс-президентом в 2015 году, однако впоследствии федеральный суд приостановил их действие на время рассмотрения жалоб, поступивших от власти ряда штатов, наиболее зависимых от угольной промышленности, а также от более 100 компаний, занятых в этом секторе.

 

 

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