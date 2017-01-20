ЗМІ: Д.Трамп планує відвідати ЦРУ відразу після інавгурації
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Дональд Трамп у суботу, відразу після інавгурації, збирається відвідати штаб-квартиру Центрального розвідувального управління у Вірджинії, що буде його першою поїздкою в державний орган як президента США. Про це з посиланням на дані трьох людей, обізнаних з планами, повідомляє NBC News, передає УНН.
Д.Трамп буде присутній на присязі директора ЦРУ, на якого, як очікується, в п'ятницю у сенаті затвердять кандидатуру Майка Помпео, заявив високопоставлений чиновник. Ці плани можуть змінитися, якщо Помпео не затвердять.
Його візит до Ленглі прийде після декількох тижнів напруженості між обраним президентом і представниками розвідувального співтовариства, які говорили про втручання Росії у вибори, пише видання.
М.Помпео розповів оточенню, що хотів би, щоб Д.Трампа виступив перед корпусом ЦРУ, за словами джерела у перехідній команді республіканця. Однак, навіть якщо візит відбудеться в суботу, більшої частини співробітників там не буде.
Проте, візит можна розглядати як примирливий жест з боку нового президента США, який розлютив багатьох офіцерів розвідки серією зневажливих зауважень, пише видання.
Представник Д.Трампа Шон Спайсер не підтвердив планування візиту, сказавши: "Я впевнений, що в якийсь момент, невдовзі, він відвідає не лише ЦРУ, а багато відомств".
Нагадаємо, кандидат на посаду очільника ЦРУ М.Помпео звинуватив Росію у створенні загрози для України.