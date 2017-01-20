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СМИ: Д.Трамп планирует посетить ЦРУ сразу после инаугурации

СМИ: Д.Трамп планирует посетить ЦРУ сразу после инаугурации

Киев • УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Дональд Трамп в субботу, сразу после инаугурации, собирается посетить штаб-квартиру Центрального разведывательного управления в Вирджинии, что будет его первой поездкой в ​​государственный орган в качестве президента США. Об этом со ссылкой на данные трех человек, знакомых с планами, сообщает NBC News, передает УНН.

Д.Трамп будет присутствовать на присяге директора ЦРУ, на должность которого, как ожидается, в пятницу в сенате утвердят кандидатуру Майка Помпео, заявил высокопоставленный чиновник. Эти планы могут измениться, если М.Помпео не утвердят.

Его визит в Лэнгли произойдет после нескольких недель напряженности между избранным президентом и представителями разведывательного сообщества, которые говорили о вмешательстве России в выборы, пишет издание.

М.Помпео рассказал окружающим, что хотел бы, чтобы Д.Трамп выступил перед корпусом ЦРУ, по словам источника в переходной команде республиканца. Однако, даже если визит состоится в субботу, большей части сотрудников там не будет.

Однако, визит можно рассматривать как примирительный жест со стороны нового президента США, который разозлил многих офицеров разведки серией пренебрежительных замечаний, пишет издание.

Представитель Д.Трампа Шон Спайсер не подтвердил планирование визита, сказав: "Я уверен, что рано или поздно, вскоре, он посетит не только ЦРУ, а многие ведомства".

Напомним, кандидат на пост главы ЦРУ М.Помпео обвинил Россию в создании угрозы для Украины.

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