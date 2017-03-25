ЗМІ: будівлю ісламського інституту на Cинаї підірвали
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Група екстремістів підірвала у суботу вранці будівлю ісламського інституту в адміністративному центрі єгипетської провінції Північний Синай місті Ель-Аріш, передає УНН з посиланням на ТАСС.
За свідченнями очевидців, бойовики в камуфляжній формі заклали кілька вибухових пристроїв по периметру будівлі, що розташована в районі Ез-Зухур на околиці міста, і одночасно привели їх в дію. У результаті потужного вибуху обрушилися чотири поверхи, де розташовувалися навчальні кабінети та адміністративний відділ інституту.
Згідно з попередніми даними, жертв серед персоналу вишу або місцевого населення немає.
Ісламський інститут у Ель-Аріш є відділенням всесвітньо відомого мусульманського університету Аль-Азхар, який стоїть на позиціях традиційного ісламу і виступає проти будь-яких релігійних течій радикального спрямування, зазначає видання.
Нагадаємо, двоє військових загинули внаслідок вибуху бомби на Синаї.