СМИ: здание исламского института на Cинае подорвали

По свидетельствам очевидцев, боевики в камуфляжной форме заложили несколько взрывных устройств по периметру здания, расположенного в районе Эз-Зухур на окраине города, и одновременно привели их в действие. В результате мощного взрыва обрушились четыре этажа, где располагались учебные кабинеты и административный отдел института.

Согласно предварительным данным, жертв среди персонала вуза или местного населения нет.

Исламский институт в Эль-Ариш является отделением всемирно известного мусульманского университета Аль-Азхар, который стоит на позициях традиционного ислама и выступает против любых религиозных течений радикального толка, отмечает издание.

Напомним, двое военных погибли в результате взрыва бомбы на Синае.