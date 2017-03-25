СМИ: здание исламского института на Cинае подорвали
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Группа экстремистов подорвала в субботу утром здание исламского института в административном центре египетской провинции Северный Синай городе Эль-Ариш, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
По свидетельствам очевидцев, боевики в камуфляжной форме заложили несколько взрывных устройств по периметру здания, расположенного в районе Эз-Зухур на окраине города, и одновременно привели их в действие. В результате мощного взрыва обрушились четыре этажа, где располагались учебные кабинеты и административный отдел института.
Согласно предварительным данным, жертв среди персонала вуза или местного населения нет.
Исламский институт в Эль-Ариш является отделением всемирно известного мусульманского университета Аль-Азхар, который стоит на позициях традиционного ислама и выступает против любых религиозных течений радикального толка, отмечает издание.
Напомним, двое военных погибли в результате взрыва бомбы на Синае.