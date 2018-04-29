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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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ЗМІ: боти з Росії через Twitter допомагали лідеру британської опозиції Корбіну

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Газета The Sunday Times виступила з твердженням, що “російські боти” активно намагалися вплинути через Twitter на результати проведених у червні минулого року дострокових виборів у Великій Британії, надаючи підтримку лідеру опозиційної Лейбористської партії Джеремі Корбін. До такого висновку британське видання дійшло на підставі розслідування, проведеного спільно з університетом Суонсі в Уельсі, передає УНН.

ЗМІ: боти з Росії через Twitter допомагали лідеру британської опозиції Корбіну

Як говориться в статті, всього в рамках дослідження вдалося виявити 6,5 тис. пов’язаних з Росією акаунтів на Twitter, в яких за кілька тижнів до виборів велася агітація за Корбіна. Як пише видання, багато акаунтів мали у профілі жіночі англійські імена, але насправді керувалися ботами. 9 з 10 повідомлень, поширених через ці акаунти, були у підтримку лідера опозиції, у такому ж співвідношенні містилися випади щодо правлячої у Великій Британії Консервативної партії.

Сама Лейбористська партія, до якої газета звернулася за коментарем, повідомила, що вона “не в курсі будь-яких автоматизованих ботів, категорично стверджує, що не платила за ці послуги і не в курсі, що хтось із прихильників партії займається цим”.

Нагадаємо, прем’єр-міністерка Сполученого Королівства Тереза ​​Мей не раз заявляла, що у неї немає доказів втручання Росії в британські демократичні процеси. Однак Даміан Коллінз, який є головою Комітету з цифровим технологій, культури, засобів масової інформації та спорту, зажадав від соцмереж надати відповідь з приводу того, чи втручалася РФ у проведення референдуму про Brexit в 2016 році.

Американська компанія Facebook заявила на це, що не виявила на сторінках однойменної соціальної мережі істотних слідів російського втручання в агітаційну кампанію напередодні референдуму 2016 року про членство Великої Британії у ЄС. Згідно з повідомленням компанії, РФ напередодні референдуму про Brexit розмістила в соціальній мережі рекламу на 97 центів, а технічний директор соцмережі Майк Шрепфер назвав ці витрати Росії “практично нульовими”.

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