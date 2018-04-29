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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СМИ: боты из России через Twitter помогали лидеру британской оппозиции Корбину

Киев • УНН

 • 10694 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Газета The Sunday Times выступила с утверждением, что “российские боты” активно пытались повлиять через Twitter на результаты проведенных в июне прошлого года досрочных выборов в Великобритании, оказывая поддержку лидеру оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбину. К такому выводу британское издание пришло на основании расследования, проведенного совместно с университетом Суонси в Уэльсе, передает УНН.

СМИ: боты из России через Twitter помогали лидеру британской оппозиции Корбину

Как говорится в статье, всего в рамках исследования удалось выявить 6,5 тыс. связанных с Россией аккаунтов в Twitter, в которых за несколько недель до выборов велась агитация за Корбина. Как пишет издание, много аккаунтов имели в профиле женские английские имена, но на самом деле руководствовались ботами. 9 из 10 сообщений, распространенных через эти аккаунты были в поддержку лидера оппозиции в таком же соотношении находились выпады в отношении правящей в Великобритании Консервативной партии.

Сама Лейбористская партия, к которой газета обратилась за комментарием, сообщила, что она “не в курсе любых автоматизированных ботов, категорически утверждает, что не платила за эти услуги и не в курсе, что кто-то из сторонников партии занимается этим”.

Напомним, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй не раз заявляла, что у неё нет доказательств вмешательства России в британские демократические процессы. Однако Дамиан Коллинз, который является председателем Комитета по цифровым технологиям, культуры, средств массовой информации и спорта, потребовал от соцсетей дать ответ по поводу того, вмешивалась РФ в проведении референдума о Brexit в 2016 году.

Американская компания Facebook заявила на это, что не нашла на страницах одноименной социальной сети существенных следов российского вмешательства в агитационную кампанию накануне референдума 2016 о членстве Великобритании в ЕС. Согласно сообщению компании, РФ накануне референдума о Brexit разместила в социальной сети рекламу на 97 центов, а технический директор соцсети Майк Шрепфер назвал эти расходы России “практически нулевыми”.

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