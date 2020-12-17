ЗМІ: Берлінський кінофестиваль пройде у віртуальному форматі через COVID-19

За відомостями видання, плани проведення кінофоруму “радикально змінилися”. Раніше очікувалося, що він пройде в лютому. Тепер, як йдеться в матеріалі, його конкурсні покази проведуть на початку березня “в віртуальному форматі”. На початку червня, як передбачається, пройде “міні-фестиваль”, на якому в традиційному форматі відбудуться світові прем’єри.

Як констатує Variety, офіційні представники Берлінського кінофестивалю поки не підтвердили цю інформацію. Вони уточнили, що про плани проведення форуму оголосять пізніше на цьому тижні.

У серпні організатори кінофестивалю заявили, що вирішили піти від гендерного принципу при присудженні нагород в 2021 році. Вони уточнили, що “замість призів за кращу чоловічу роль і кращу жіночу роль буде вручатися „Срібний ведмідь за кращу головну роль“ і „Срібний ведмідь за кращу роль другого плану“ без врахування гендерного статусу (номінантів)”. Організатори тоді запевнили, що захід проведуть до вимог безпеки через пандемію.