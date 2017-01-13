ЗМІ: Берлін запросив російського міністра на зустріч G20 попри санкції ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Уряд Німеччини за допомогою дипломатичних хитрощів планує обійти заборону на в'їзд до країн ЄС, що діє щодо міністра сільського господарства Росії Олександра Ткачова. Про це пише Deutsche Welle, передає УНН.
Як зазначається, очільник міністерства сільського господарства РФ перебуває в списку осіб, проти яких Євросоюз ввів санкції після анексії Росією українського півострова Криму. Однак, за інформацією видавничого об'єднання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), незважаючи на те, що О.Ткачову заборонено перебувати на території Євросоюзу, міністерство закордонних справ Німеччини 22 січня планує прийняти російського міністра.
"Щоб О.Ткачов отримав дозвіл на в'їзд до Німеччини, уряд країни підвищив рівень запланованої зустрічі міністрів сільського господарства країн G20, надавши їй статус засідання членів Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ)", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що підсанкційним учасникам зустрічей на міністерському рівні і вище в рамках ОБСЄ Рада Європи ЄС надає обмежений дозвіл на в'їзд.
МЗС Німеччини вніс О.Ткачова в список учасників зустрічі голів міністерств сільського господарства G20, висловивши при цьому бажання організувати його бесіду з міністром сільського господарства ФРН Крістіаном Шмідтом. Заява для ЗМІ при цьому не планується. Міністерство продовольства і сільського господарства ФРН в письмовій формі підтвердило готовність оплатити дводенне перебування в готелі російського міністра і супроводжуючого співробітника міністерства.
Як повідомляється, міністерство закордонних справ Німеччини до теперішнього моменту не підтвердило цю інформацію.