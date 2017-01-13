СМИ: Берлин пригласил российского министра на встречу G20 несмотря на санкции ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Правительство Германии с помощью дипломатических ухищрений планирует обойти запрет на въезд в страны ЕС, который действует в отношении министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Об этом пишет Deutsche Welle, передает УНН.
Как отмечается, глава министерства сельского хозяйства РФ находится в списке лиц, против которых Евросоюз ввел санкции после аннексии Россией украинского полуострова Крым. Однако, по информации издательского объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), несмотря на то, что А.Ткачев запрещено находиться на территории Евросоюза, министерство иностранных дел Гeрмании 22 января планирует принять российского министра.
"Чтобы А.Ткачев получил разрешение на въезд в Германию, правительство страны повысило уровень запланированной встречи министров сельского хозяйства стран G20, придав ей статус заседания членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - говорится в сообщении.
Указано, что подсанкционным участникам встреч на министерском уровне и выше в рамках ОБСЕ Совет Европы ЕС оказывает ограниченное разрешение на въезд.
МИД Германии внес А.Ткачева в список участников встречи глав министерств сельского хозяйства G20, выразив при этом желание организовать его беседу с министром сельского хозяйства ФРГ Кристианом Шмидтом. Заявление для СМИ при этом не планируется. Министерство продовольствия и сельского хозяйства ФРГ в письменной форме подтвердило готовность оплатить двухдневное пребывание в отеле российского министра и сопровождающего сотрудника министерства.
Как сообщается, министерство иностранных дел Германии до настоящего момента не подтвердило эту информацию.