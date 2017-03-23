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Зловживання імуностимулюючими препаратами може призвести до онкології – хіміотерапевт

Зловживання імуностимулюючими препаратами може призвести до онкології – хіміотерапевт

Київ • УНН

 • 14506 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Перед призначенням будь-яких імуностимулюючих препаратів вкрай необхідно перевірити імунний статус пацієнта. Адже, не володіючи повною інформацією щодо стану здоров'я пацієнта, є ризик простимулювати початковий пухлинний процес. Про це у коментарі УНН зазначила хіміотерапевт МЦ "Клініка Спіженко" Наталія Лісовська

"Дійсно, є така думка, що зловживання імуностимулюючими препаратами може призвести до онкології. Я цю думку підтримую. Пухлина з'являється тоді, коли є збій в імунній системі. І оскільки ми можемо не знати, чи є у людини якась початкова стадія дисбалансу чи ні, і частіше за все ми даємо імунні препарати, не перевіряючи імунний статус – ми ризикуємо простимулювати вже якийсь початковий пухлинний процес. Більше того, коли пухлинний процес уже розпочався – давати імуностимулюючі препарати вкрай не рекомендується. Лікарям потрібно вкрай обережно підходити до призначення імуностимулюючих препаратів, обов'язково попередньо перевіривши імунний статус пацієнта", - відзначила вона.

Нагадаємо, фахівці переконані, що для ефективної боротьби із онкозахворюваннями в Україні необхідно створити єдиний медичний простір профілактики та раннього виявлення онкологічних хвороб.

Однак, наразі в Україні досі не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Українські Національні Новини

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