Злоупотребление иммуностимулирующими препаратами может привести к онкологии - химиотерапевт

"Действительно, есть такое мнение, что злоупотребление иммуностимулирующими препаратами может привести к онкологии. Я это мнение поддерживаю. Опухоль появляется тогда, когда есть сбой в иммунной системе. И поскольку мы можем не знать, есть ли у человека какая-то начальная стадия дисбаланса или нет, и чаще всего мы даем иммунные препараты, не проверяя иммунный статус - мы рискуем простимулировать уже какой-то начальный опухолевый процесс. Более того, когда опухолевый процесс уже начался - давать иммуностимулирующие препараты крайне не рекомендуется. Врачам нужно крайне осторожно подходить к назначению иммуностимулирующих препаратов, обязательно предварительно проверив иммунный статус пациента", - отметила она.

Напомним, специалисты убеждены, что для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Однако, пока в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.