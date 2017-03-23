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Злоупотребление иммуностимулирующими препаратами может привести к онкологии - химиотерапевт

Злоупотребление иммуностимулирующими препаратами может привести к онкологии - химиотерапевт

Киев • УНН

 • 14505 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Перед назначением любых иммуностимулирующих препаратов крайне необходимо проверить иммунный статус пациента. Ведь, не обладая полной информацией о состоянии здоровья пациента, есть риск простимулировать начальный опухолевый процесс. Об этом в комментарии УНН сказала химиотерапевт МЦ "Клиника Спиженко" Наталья Лисовская.

"Действительно, есть такое мнение, что злоупотребление иммуностимулирующими препаратами может привести к онкологии. Я это мнение поддерживаю. Опухоль появляется тогда, когда есть сбой в иммунной системе. И поскольку мы можем не знать, есть ли у человека какая-то начальная стадия дисбаланса или нет, и чаще всего мы даем иммунные препараты, не проверяя иммунный статус - мы рискуем простимулировать уже какой-то начальный опухолевый процесс. Более того, когда опухолевый процесс уже начался - давать иммуностимулирующие препараты крайне не рекомендуется. Врачам нужно крайне осторожно подходить к назначению иммуностимулирующих препаратов, обязательно предварительно проверив иммунный статус пациента", - отметила она.

Напомним, специалисты убеждены, что для эффективной борьбы с онкозаболеваниями в Украине необходимо создать единое медицинское пространство профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний.

Однако, пока в Украине до сих пор не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

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